Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 ekim 2024'e kadar uzatılması kararını memnuniyetle karşılandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, NATO Konseyi’nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılandığına dikkati çekilerek, "Görevi süresince ülkemizle yakın işbirliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg’i tebrik ediyoruz" denildi.

Bakanlık paylaşımında, "Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg’in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.