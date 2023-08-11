MÜSİAD Bursa Şubesi'nin ev sahipliğinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık 1. Bölge Sektör İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, üç alanda üretimi ve ticareti ileriye taşıyacak stratejik hamleler istişare edildi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 1. Bölge Sektör İstişare Toplantısı’nda dijital teknolojiler ve sürdürülebilir üretim metotları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlk bölgesel sektörel istişare ve dayanışma toplantısını Bursa’da düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Birinci Bölge Sektör İstişare Toplantısının sektörlere yön verecek nitelikte bir etkinlik olduğunu dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, “Cennet ülkemiz, verimli toprak ve iklim şartları ile dünyanın en önemli tarımsal üreticilerinden biri konumunda. Tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe teknoloji ve yenilik içeren uygulamaların kullanımı ise henüz arzu edilen seviyede değil. Ülkemize özgü coğrafi-beşerî-ekonomik koşullar dikkate alınarak geliştirilecek yerli teknolojiler ile tarım sektöründe çok daha ileri bir konuma ulaşabiliriz. İşte başarıya giden bu yolda, sektörel odaklı faaliyetlerimiz stratejik önem taşıyor. Bu bağlamda donanımlı gençlerimizin tarımsal üretime yönlendirilmesinin çok faydalı ve geleceğimiz açısından çok isabetli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bilinçli tarım seferberliği ile ülkemizi çok güzel günlerin beklediğine inanıyoruz.” diye konuştu.

ÖZEN: BİRİM METREKAREDE ÜRETİM ARTIRILMALI

Tarım ve gıdanın pandemi ile birlikte tedarik zincirinin bozulduğu ve ülkelerin stratejik konusu haline geldiğini kaydeden MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen de “Ekonomik anlamda dünyada 20-21’inci sıralardayken tarım hasılasında 10’uncu sıradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kısa zamanda ilk 5’e girecek potansiyelimiz var. Merkez Sektör Kurulu olarak bu ilk 5’e nasıl girebiliriz noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde tarımın iyileşmesi için birim metrekarede üretimin artırılması gerekiyor. Ülkemizdeki destek ve teşvikler, dünya ortalamasının üstündedir ancak buna karşın üretimi artıramıyoruz. Çünkü birim metrekarede üretimin artırılması gerekiyor. Teşviklerin bu bağlamda sadece üretime dönüşmesi önem arz ediyor. Arazi bütünleştirmesini sağlamanın yanı sıra gençlerimizi tarımsal üretime çekmemiz de şart. Şehirlerimizi teknoloji yoğun kullanımlı tarım kentlere dönüştüren ve planlı tarım odaklı projelere ağırlık vermemiz gerekiyor. İç piyasanın ihtiyacı olan ürünün ihracatta kullanılmaması da bu noktada önemli.” dedi.

ÜYELER ARASINDAKİ BAĞLAR GÜÇLENİYOR

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Atalay ise “Gıda konusunun güncel veriler ışığında ele alınması, sektör faaliyetlerinin çok yönlü değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, sorunların tespit edilip çözüm önerileriyle yetkili mercilere sunulması ve takibi Sektör Kurulumuzun temel hedefleri. Üyelerimiz arasında sosyal ve ticari bağları güçlendirmeyi misyon edinmiş durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın yüzde 40’ına yakın bölümünde tarımsal üretimin olduğunu ifade MÜSİAD Bursa Şubesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal ise, bu potansiyelin geliştirilmesi için sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların yapılması ve teknolojinin daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Emrullah Gökhan da Genel Merkezin yürüttüğü çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirirken, toplantıda alınan kararların sektörel sorunların çözümü noktasında rehber niteliğinde olduğunu söyledi.

Toplantının sonunda Cemal Özen, Alparslan Şenocak’a 1 yetimin 6 aylık tüm ihtiyacının karşılanmasını temsil eden Yetim Hami Kartı takdim etti. Şenocak da Özen’e günün anısına hediye takdim etti. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özer, 24. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı, MÜSİAD Düzce Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sağlam ve MÜSİAD Bandırma Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Tetik de etkinliğe katıldı.