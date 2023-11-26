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Türk ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayacak olan stratejik öncelikli ürünler ile kapsama giren teknoloji alanları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenerek, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nca teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurduğunu anımsatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair tebliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladıklarının altını çizdi.

Söz konusu programın yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini sağlayacağını ifade eden Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Mill iTeknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Yatırım taahhütlü avans kredisi yeni uygulama çerçevesine göre; firmaların yatırım projeleri için alacakları Teknoloji/Strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar Türk lirası olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edebilecek. Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecek.

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