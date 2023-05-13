Kuşadası Belediyesi tarafından otizmli bireyler ve aileleri için Kuşadası Otizm Derneği ve Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü'nün iş birliğinde Ada Camping'de düzenlenen otizm kampı renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği etkinlikte, otizmli bireyler ve aileleri doyasıya eğlenerek stres attı.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda açtığı Ada Camping, otizmli bireyler ve ailelerini misafir etti. Etkinlikte, otizmli bireylerin tedavisinde önemli rol oynayan atölyelerin yanı sıra topu tutabilmek ve servis atabilmek esasına dayalı 'hemsball' aktivitesi yoğun ilgi gördü. Oyun sayesinde otizmli çocuklar el, göz ve koordinasyon becerilerini geliştirdiler.

Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, “Otizmli bireyler ve ailelerini kaynaştırmak için Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla kamp düzenledik. Etkinliğimizde annelerin ve babaların da çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirip, stres atmalarını amaçlıyoruz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katıldı.