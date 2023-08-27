Uluslararası birçok yarışmada ödüller kazanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Türkiye Şampiyonu su altı görüntüleme sporcusu Erkan Balk, bozkırın ortasındaki Eskişehir’de bir ilke imza atarak bu dalda Milli Takıma davet edilen ilk sporcu oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağlı sporcular, birçok branşta Türkiye ve Dünya Şampiyonalarında aldıkları başarılı sonuçlarla Eskişehir’in ve ülkemizin gururu olmaya devam ediyorlar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Türkiye Şampiyonu su altı görüntüleme sporcusu Erkan Balk, denizi olmayan Eskişehir’de bu dalda Milli Takıma çağırılan ilk sporcu olmayı başardı.

Türkiye Şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazanan Balk, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 2023 faaliyet programında yer alan “Sualtı Görüntüleme Aday Milli Takım Kampına” davet edildi. Balk, 4-6 Eylül tarihlerinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek kampa katılacak.

Milli Takım Kampı, 9-14 Ekim tarihlerinde Küba’da düzenlenecek 19. Dünya Sualtı Fotoğrafçılığı Şampiyonası ve 5. Dünya Sualtı Video Şampiyonası öncesi büyük önem taşıyor.