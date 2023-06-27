İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Havuz İzmir tesislerinde düzenlenen U21 ve U15 Sualtı Ragbisi Türkiye Şampiyonalarında ev sahibi ekip iki kupa birden kazandı. U21 kadınlar ikinciliği ve U15 kızlar üçüncülüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün oldu.İZMİR (İGFA) - Türkiye U21 ve U15 Sualtı Ragbisi Türkiye Şampiyonası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Havuz İzmir’de düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımları dev organizasyondan iki kupa ile ayrılmayı başardı. Aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliğindeki şampiyonada 29 takımdan 350 sporcu mücadele ederken son 10 yılın en büyük katılımı geçekleşti.

Dereceler mutlu etti U21 kategorisinde dokuz erkek ve yedi kadın takımı yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı, grup serisini Ege Üniversitesi'ni 3-0, Marmara'yı 8-0 yenerek lider tamamladı. Çaprazda eşleştiği Derin Ege'yi de 8-0’lık skorla mağlup eden İzmir ekibi, finalde Ege Sualtı Sporları'na penaltıyla 1-0 yenilerek Türkiye ikincisi oldu. U21 erkekler ise beşinciliği elde etti.

U15 kategorisinde sekiz erkek ve beş kadın takımı yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı, tek devreli lig maçlarında Olimpik Yüzme'yi 9-1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni 4-0 yenip Ege Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı. Ege Sualtı Sporları'na ise 3-1'lik skorla mağlup olan İzmir ekibi averajla Türkiye üçüncüsü oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U15 Erkek Takımı ise Türkiye dördüncülüğünü aldı.