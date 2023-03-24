22 Mart Dünya Su Günü'nde su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, “Dünyanın en önemli konuSU” mottosuyla düzenlenen “Su Balesi Gösterisi” büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik Tepebaşı Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü, Tepebaşı İklim Sözcüleri ve Eskişehir Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen gösteriye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Öznur Oğuzoğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ile görevliler katıldı.

Eskişehir’e gelen depremzede aileler ve çocukları ile Eskişehirlilerin de büyük ilgi gösterdiği gösteri öncesi Kalabak su maskotu çocukları eğlendirirken, bir yandan da “tasarruflu su kullanımı” ile ilgili bilgiler verdi.

Program açılış konuşmaları ile başladı. Burada konuşan Eskişehir Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü Başkanı Dr. Rafi Özer, anlamlı etkinlikte yer almaktan onur duyduklarını belirterek paydaşlara teşekkür etti. Özer, “Sudan sebep diyerek tiye aldığımız ancak önemini her geçen gün daha çok anladığımız, her şeye rağmen hiç bitmeyecek gibi kullandığımız suyu ve onun önemini anlatan 22 Mart Dünya Su Günü’nde karşınızdayız. Bu günün hepimize önemli katkılar sunmasını diliyorum.” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da konuşmasında, “Suyun önemini anlamak için belki de susuz kalmamız gerekiyor. O gün herkes suyun önemini daha iyi anlayacak gibi görünüyor. Küresel açıdan baktığımızda krizler hepimizi çok etkiliyor. Sözü çok uzatmadan sizlere iyi seyirler diliyorum.” dedi.

ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Öznur Oğuzoğlu ise, “22 Mart Dünya Su Günü’nde bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Dünya Su Günü, dünya genelinde suya erişim hakkının korunması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanır. Böylesi anlamlı bir etkinliğe gösterdiğiniz ilgi nedeniyle siz yarınlarımız çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ederim.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal da kuraklığa dikkat çekerek, “Su hayattır. 22 Mart Dünya Su Günü de buna dikkat çekmektedir. Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıları herkes görüyor. Suya erişim çok önemli bir mesele. Aynı şekilde tarımda su kullanımı ayrı bir öneme sahip. Pervasızca kullanılan sular yüzünden, kuraklık, iklim krizi gibi sebeplerle Eskişehir’de de barajlarımızın durumu bize her zaman suyun ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Vahşi sulamadan vazgeçilmesi ve damlama sulama sisteminin yaygınlaşması lazım. Suyumuzu koruyalım.” dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü sporcularının combo, düet ve solo su balesi gösterisinin yanı sıra suyun önemine ilişkin Birleşmiş Milletler Su Konferansında belirlenen 2023 yılı teması “Sinek Kuşunun Hikayesi” tiyatral olarak sergilendi.

İkinci kısımda ise “Sinek Kuşu” performans gönüllüsü salondaki sporcular, sudaki sporcular ve salondaki çocuklarında katılımı ile birlikte kapanış dansı yapıldı.

Gösteri programı çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.