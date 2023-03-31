Aydın’ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait bahçeden 4 adet bir tonluk su deposu çalan 4 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcapınar Mahallesi’nde bir vatandaşa ait müşterek tapulu bahçelerinden 4 adet 1 tonluk su deposu çalınması olayı ile ilgilşi çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Ekiplerimizce yapılan kamera/tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.