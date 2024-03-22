Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle su tasarrufunun önemine dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Hayat kaynağı olan suyun doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi’nde başlayan yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kamu kurumları temsilcileri, Bursalı vatandaşlar ve yüzlerce çocuk katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, çeşitli okullardan gelen öğrenciler ellerindeki pankartlarla suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekti.

‘’SU TASARRUFU BİLİNCİNİN SU TÜKETİMİ BİLİNCİNDEN GEÇİYOR’

Yürüyüşün ardından Hanlar Bölgesi İpek Han Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek gerçekleştirilen ‘’Su Damlalarının Peşinde’’ projesi hakkında bilgi verdi. ‘Bursa su zengini’ algısının çok yanlış olduğunu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için her bir bireyin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, ‘’Bugün BUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz ‘’Su Damlalarının Peşinde’’ projesiyle anaokulu ve ilkokulu öğrencileri bizlerle berabersiniz ve bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Projemiz 17 ilçemizin tamamını kapsıyor. Proje çerçevesinde 17 ilçede 2022 yılında 242 anaokulu öğrencisiyle 73 bin 226 ilkokul öğrencisine, 2023 yılında 237 anaokulu öğrencisi 86 bin 857 ilkokul öğrencisine eğitimler verildi. 2024 yılı başından itibaren yaklaşık 15 bin civarında öğrencimize eğitimler verdik. Su tasarrufu bilincinin su tüketimi bilincinden geçtiğine inanıyoruz.’’ diye konuştu.

BARIŞ İÇİN SU OKURYAZARLIĞI

22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle BUSKİ, Jeotermal A.Ş. ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘’Barış İçin Su Okuryazarlığı’’ projesini başlattıklarını açıklayan Başkan Aktaş, ‘’Bursa genelindeki en az 27 ilkokul, 2 bin ilkokul öğrencisi, 300 öğretmen ve 6 bin velinin, su tasarrufu ve su okuryazarlığı kapsamında bilgilendirilmesini ve su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz. Belirlenen 27 farklı okulda drama eğitmeni, psikolog ve diyetisyen destekli atölyeler ile farkındalık eğitimleri yapacağız.’’ dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank yaptığı konuşmasında, ‘’Türkiye su zengini bir ülke değil, suyumuzun tükenme ihtimali var. Bundan dolayı sularımızı israf etmeden kullanacağız, tıpkı bugün nasıl bir farkındalık çalışması yaptıysak her günü böyle bilmeliyiz. ‘’ diye konuştu ve suyu tasarruflu kullanma konusunda başta çocuklar için olmak üzere önemli mesajlar verdi.

Yapılan konuşmaların ardından, BUSKİ tarafından kurulan stantta vatandaşlara BursaSu, çocuklar için puzzle ve Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kullanmaları üzere ücretsiz giriş biletleri hediye edildi.