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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi arasında imzalanan Akdeniz Körfezinde Deniz ve Kıyı Geçiş Suları ile İç Sularda Sucul Canlılarda Görülebilecek Sorunların İncelenmesi İş Birliği Protokolü çerçevesinde kentin önemli su kaynaklarından Döşemeatı ilçesinde bulunan Kırkgözler ile Aşağıoba, Dereli ve Bıyıklı mahallelerinde saha incelemesi yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi arasında imzalanan Akdeniz Körfezinde Deniz ve Kıyı Geçiş Suları ile İç Sularda Sucul Canlılarda Görülebilecek Sorunların İncelenmesi İş Birliği Protokolü kapsamında denetimler sürüyor. Antalya Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin de katılımlarıyla Döşemeatı ilçesinde bulunan Kırkgözler ile Aşağıoba, Dereli ve Bıyıklı mahallelerinde saha faaliyetleri gerçekleştirildi.

Döşemelatı Duraliler ve Termesos su kaynakları Antalya’nın merkez ilçelerinin su ihtiyacının yüzde 90‘lık kısmını karşılıyor. Bu nedenle Duraliler ve Termesos su kaynaklarının koruma alanlarının denetimi ve izlenmesi hayati bir önem taşıyor. Konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi saha çalışmalarıyla denetimler yapıyor.

SU KAYNAKLARI VE DÜDENLER İZLENDİ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Gökoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi personeli Biyolog Meltem Sürmeli Akman, ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Haluk Akdolun, Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan, Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürlüğü Personeli Jeoloji Yüksek Mühendisi Ayşe Sarıgül, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli Kimyager Derya Göktepe, Çevre Mühendisi Özgür Aykan’ın katılımları ile Kırkgöz Pınarbaşı Kaynak, Dirmil Kireç Kaynak, Aşağıoba düdenleri ile bölgede denetim, izleme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İlgili protokol kapsamında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün katılımları ile bilimsel temele dayalı denetim, izleme ve inceleme faaliyetleri devam edecek.