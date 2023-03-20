‘22 Mart Dünya Su Günü’ münasebetiyle ‘Su Krizine Karşı Dayanıklı Kent Paneli’ düzenlenecek. Panel, 20 Mart Pazartesi günü İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliğiyle gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler’in (BM) 1993 yılında aldığı kararla 22 Mart ‘Dünya Su Günü' olarak ilan edildi. ‘Dünya Su Günü’ için Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) her yıl farklı bir tema belirliyor. 2023 yılı için belirlenen tema da “Ortaklıklar ve İş Birliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” oldu. Bu kapsamda İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliğinde ‘Su Krizine Karşı Dayanıklı Kent’ paneli yapılacak.

20 Mart 2023-Pazartesi günü, saat 10.30’da, Florya’daki İPA Kampüs’te başlayacak panel, iklim değişikliği ile mücadelede etkin rol oynayan yeşil alanların sürdürülebilirliği için gerekli olan suyun kalitesi ve miktarını etkileyen faktörlerin, su yönetimi ve yaklaşımlarının ilgili kurum ve akademisyenlerin katılımı ve ortak akılla belirlenmesi üzerine planlandı.

‘İklim Krizi ve İstanbul’un Geleceğinde Yeşil Alanlar ve Sürdürülebilir Yeşil Alanlar/Su Yönetimi ve Vizyonu’ başlıkları altında iki oturumda düzenlenecek panelde; Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN (İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı), Dr. Şafak BAŞA (İSKİ Genel Müdürü) ve Oktay KARGÜL (İPA Genel Sekreteri) açılış konuşması yapacak.

Panelistler:

Prof. Dr. Ayşen ERDİNÇLER (İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı)Prof. Dr. Ömer Lütfi ŞEN (İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü)Dr. Mert GÖKALP (Sualtı Araştırmaları Derneği)Özhan ÖZDE (İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi)Dr. Gökçer OKUMUŞ (İstanbul Planlama Ajansı)Doç. Dr. Mahmut Ekrem KARPUZCU (İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)Dr. Bahar Başer KALYONCUOĞLU (İstanbul Medipol Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi)Buşra BİNGÖL (İstanbul Planlama Ajansı)Dirk van Peijpe (De Urbanisten)