Dünyanın farklı bölgelerinde etkin su çözüm projeleri üreten Su Kuyusu Yardım Derneği, su kültürünü yerleştirmek, su medeniyeti inşa etmek ve su barışına katkı sağlamak vizyonuyla çalışıyor.İSTANBUL (İGFA) - Su Kuyusu, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını araştırıyor, iklim, bitki örtüsü ve yağış rejimini inceliyor, jeolojik ve jeofizik etütler uygulayarak, topografik ölçümler yapıyor. Yer üstü su kaynaklarına öncelik veren kuruluş, derin sondajlı kuyular açıyor.

Demografik unsurları dikkate alarak, halkın ihtiyaç ve taleplerine göre projeler üretiyor. Cami, okul, sağlık ocağı gibi yerlere su dağıtım merkezleri inşa ediyor ve kirli kapları geri dönüşüme alarak temiz su kapları dağıtıyor. Ayrıca, hijyen sanitasyon programları da gerçekleştiriyor.

Derneğin çalışmaları, dünyanın suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde tüm canlıların yaşamı için gerekli olan içme ve kullanma suyunu sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamayı amaçlıyor.

Kuruluş, su kültürünü yerleştirmek, su medeniyeti inşa etmek ve su barışına katkı sağlamak vizyonuyla hareket ediyor. Dünya Su Konseyi üyeliğine kabul edilen ilk Türk sivil toplum kuruluşu olma vasfını da taşınan Su Kuyusu Yardım Derneği dünyanın su sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor.