Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi’nde; 10 konutu tehdit eden kanalizasyon suyu taşkınlarına müdahale etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi Hatay’da su ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara ve taşkın riskine karşı anlık müdahaleler gerçekleştiriyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi’nde kanalizasyon hattından evlere taşkın olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ekipleri, taşan lağım sularının tehdit ettiği 10 konutta gerekli tedbirleri aldı. Kanal plan proje ve kanal arıza ekiplerinin ortak çalışmasıyla taşkın suları bertaraf edildi.

Taşkın tehlikesinin olduğu Sarıseki Mahallesi’nde 5 saat süren çalışma kapsamında mahallenin farklı yerlerine kombine kanal temizleme araçlarıyla müdahale eden KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dolmuş kanalizasyon hatlarını temizleyip, lağım sularının taşkınlığını giderdi.

Arıza giderimi sonrası kanalizasyon bacalarını tek tek açıp inceleyen KOSKİ ekipleri, her birine su basarak içini temizledi. Tıkanıklık olan yerlerde çekim yaparak tıkanıklığı gideren ekipler, açık kanalların da temizliğini yaptı. Yapılan çalışmalarda ana hatlarda ve parsel bacalarında herhangi bir probleme mahal bırakmayan ekipler, suların evlere girme riskini de ortadan kaldırdı.