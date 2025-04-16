Tarım ve Orman Bakanlığı, ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerine ilişkin 11 Ağustos 2024 tarihli yayımladığı tebliğlerinde değişiklikler yaparak, su ürünleri avcılığına ilişkin çeşitli düzenlemeleri içeren yeni kurallar getirdi. Ticari değişikliklerde Marmara Denizi ve Boğazlar’da yardımcı gemi kullanımı yasaklanırken, amatörde ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sualtı tüfeği kullanarak avcılık yapacak kişilerin Amatör Balıkçı Belgesi alması zorunlu hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan su ürünleri avcılığına yönelik ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerine yönelik değişiklik tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin yapılan değişikliklerde avlanma alanlarına yönelik düzenlemeleri güncellenirken, bazı bölgelerde deki avlanma yasakları kaldırıldı.

Hamam Koyu ve Yavansu Koyu, Tersane Adası ve Domuz Adası ile Göcek Koyu’nda avlanma alanları yeni koordinatlarla güncellendi. İzmir Körfezi’nde, İnciraltı Kent Ormanı ile Bostanlı arasında belirlenen hattın doğusundaki alanda avcılık düzenlendi; balıkçı barınaklarına giriş-çıkış serbest bırakıldı.

Avcılık kurallarında yapılan değişikliklerde, ağların ve kapıların güvertede veya ambarda bulundurulması zorunlu hale getirilirken, mavi yengeç avcılığında asgari av boyu 13 cm’den 11 cm’ye indirildi. Dip trolü avcılığında kalkan miktarının toplam avın yüzde 30’unu aşmaması kuralı eklendi.

TİCARİ AVLANMA SEZONLARI DEĞİŞTİ

Avlanma sezonu başlangıcı 31 Ağustos’tan 14 Ağustos’a çekilirken, bazı bölgelerde av yasağı başlangıcı 15 Nisan’dan 1 Mayıs’a ertelendi.

İstanbul’daki avcılık bölgelerinden Terkos çıkarılırken, Ömerli ve Sazlıdere korundu.

12 metre ve üzeri balıkçı gemilerinde birincil av aracı dışında av aracı kullanımı yasaklandı. Av aracı değişikliği 1 Eylül-31 Aralık arasında sadece bir kez yapılabilecek.

Marmara Denizi ve Boğazlar’da yardımcı gemi kullanımı yasaklandı; diğer denizlere geçiş için 3 gün içinde izin belgesi alınması zorunlu kılındı.

AMATÖR BALIKÇILIKTA YENİ DÜZENLEMELER

Öte yandan yine bugünkü Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın daha önce yayımladığı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de de değişikliğe gidilerek, amatör balıkçılık faaliyetlerine yönelik yeni kurallar getirildi.

SUALTI TÜFEĞİ İLE AVCILIKTA BELGE ZORUNLULUĞU

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sualtı tüfeği kullanarak avcılık yapacak kişilerin, il/ilçe müdürlüklerinden Amatör Balıkçı Belgesi alması zorunlu hale getirildi. Bu belge, dalma yöntemiyle avcılık yapıldığını kanıtlayacak.

İzmir Körfezi’nde, İnciraltı Kent Ormanı (38° 24’ 54” K - 27° 3’ 36” D) ile Bostanlı (38° 27’ 25.18” K - 27° 5’ 21.29” D) arasında çekilen hattın doğusundaki alanda amatör avcılık düzenlendi. Balıkçı barınaklarına giriş-çıkış serbest bırakıldı. Muğla Fethiye’de kıyıdan olta ile avcılık hariç, aşağıdaki bölgelerde amatör avcılık sınırlandırıldı.

Tebliğdeki bazı haritalarda güncelleme yapılarak, yeni avlanma alanlarını yansıtacak şekilde değiştirildi.

–– 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği'ne ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ. –– 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği'ne ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.