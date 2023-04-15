Dünya’nın protein ihtiyacını üç öğün karşılayarak, 2022 yılında 4 milyar 66 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2026 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedefi belirledi.İZMİR (İGFA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHİB) Başkanı Bedri Girit, 2000’li yılların başından itibaren ihracatın yıldız sektörlerinden biri olduklarını, 22 yıldır her yıl ihracatlarını artırarak 2022 yılı sonunda 4 milyar 66 milyon dolara ulaştıklarını, 2023 yılı için ortaya koydukları 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefini bir yıl öncesinden 566 milyon dolar geçmeyi başardıklarını, 2026 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan ESÜHİB 2022 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Girit, “4 milyar 66 milyon dolar ihracatımıza su ürünleri sektörü 1 milyar 637 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağladı. Su ürünleri sektörünü 1 milyar 492 milyon dolarlık ihracatla kanatlı eti ve yumurta sektörü takip etti. Kanatlı eti 1 milyar 95 milyon dolar ihracat yaparken, yumurta ihracatımız 397 milyon dolar; süt ve süt ürünleri sektörümüz ise; 505 milyon dolar ihracat performansı gösterdi. Bal sektörü Türkiye’ye 45 milyon dolar kazandırırken, diğer ürünlerin ihracatından 383 milyon dolar döviz elde edildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak da 1,6 milyar dolar ihracatla sektörümüzün toplam ihracatından yüzde 39 pay aldık ve en çok ihracat yapan birlik olmayı sürdürdük” şeklinde konuştu.

Ege’nin 2026 hedefi 2 milyar dolar

Dünya mutfaklarının 3 öğün protein ihtiyacını gidermek için çalıştıklarının altını çizen Başkan Girit, “2026 yılı için sektörümüz Türkiye geneli ihracat hedefi 5 milyar dolar iken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz olarak bu hedefe 2 milyar dolar katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla sektörlerimizi tanıtmak için su ürünleri, kanatlı etleri ve bal sektöründe tanıtım filmlerimizi tamamladık. Yurtdışı fuar, ticaret heyetleri, sektörel toplantılar vb.) gösterimini sağlıyoruz. Süt ve süt ürünleri sektöründe de tanıtım filmi için çalışmalara başladık. Yurtdışına Türk balıklarını tanıtmak için sosyal medyada yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Uzakdoğu ve ABD pazarlarında TURQUALITY projeleri sürdürüyoruz. Uluslararası ve ulusal sektörel kuruluşlarda ülkemizi temsil ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılda da yoğun bir şekilde fuar, ticaret heyeti, alım heyeti, URGE projelerine devam edeceğiz.”