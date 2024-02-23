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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sektörün mevcut durumu da dikkate alınarak her yıl yeni düzenlemeler yapılarak su ürünleri desteklemeleri kapsamında 125,3 milyon liralık destekeleme ödemelerini hesaplara yatırdı.ANKARA (İGFA) - ​Sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan başta balık olmak üzere tüm su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğinin ve üretim miktarının artırılması için çalışmalar yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıklı gelecek nesiller için daha çok ve bol deniz ürünlerinin tüketilmesini hedefliyor.

Bu amaç doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sektörün mevcut durumu da dikkate alınarak her yıl yeni düzenlemeler yapılarak su ürünleri desteklemeleri uygulanıyor.

Bu kapsamda 125,3 milyon liralık 2023 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme ödemeleri yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Böylece 2003 yılından itibaren bugüne kadar yetiştiricilik sektörüne toplam 1,77 milyar TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi.