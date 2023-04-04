Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Vekili Turgay Türkyılmaz, Türkiye'nin su ürünlerinde 2023 ihracat hedefinin 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit etmek üzere kurulan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş başkanlığında toplandı.

Toplantının başında konuşan Komisyon Başkanı Köktaş, son yıllarda balıkçılık sektörünün çok önemli bir noktaya taşındığını belirtti.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında lider konumuna geldiğini belirten Köktaş, yetiştiricilere teşekkür etti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Vekili Turgay Türkyılmaz, Türkiye'nin su ürünleri üretimini artırabileceği bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Akarsular vasıtasıyla iç su avcılığı ve iç suda yetiştiricilik faaliyetinin yapılabildiğini kaydeden Türkyılmaz, "Denizlerimizde 550, iç sularımızda 380 balık türünün ticari olarak avcılığı yapılıyor." bilgisini verdi.

Su ürünleri üretiminin avcılık ve yetiştiricilik üretimi olarak ikiye ayrıldığını aktaran Türkyılmaz, çalışmalarını sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, canlı hayatın korunması üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Sucul biyolojik çeşitliliğin korunmasının avcılık ve yetiştiricilik için önemine değinen Türkyılmaz, Türkiye'de avcılık üzerine yoğun bir üretim söz konusuyken son yıllarda yetiştiricilik üretiminin de arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin su ürünlerinde ihracatçı bir ülke olduğuna belirten Türkyılmaz, ihracatın 145 bin tondan 252 bin tona yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin 103 ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Türkyılmaz, "Dünyada Avrupa Birliğine su ürünleri ihracatı yapan nadir ülkelerden biriyiz. Bunu sebebi de hem ürünlerimizin kalitesi hem de tesislerimizin fiziksel alt yapısı ve hijyen şartlarının mükemmel durumda olmasından kaynaklanıyor. Su ürünleri ihracatında 2023 hedefimiz 2 milyar dolar. İhracat hedefimizi yakalamamamız için bir sebep olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkyılmaz, avcılık üretimine ilişkin, "Sürdürülebilir ve stabil bir üretim miktarını, geleceğimiz, çocuklarımız açısından olmazsa olmazlardan biri olarak görüyoruz." dedi.