Bursa Yenişehir’in Subaşı Mahallesi’nde 2021 yılında yapımına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye çıkılan ve yapımına başlanan TOKİ konutlarında, yüklenici firma çalışmalarını tamamlamasına rağmen anahtar teslimi için henüz bir tarih verilmemişti. Hak sahiplerine müjdeyi Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel verdi.BURSA (İGFA) - Yenişehir’in Subaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 12 blok ve 212 konuttan oluşan toplu konutlarda sona yaklaşıldı. Şimdiye kadar henüz anahtar teslimi için tarih açıklanmamıştı. Hak sahipleri, son günlerde Belediye Başkanı Ercan Özel’e TOKİ konutlarında anahtarlarının teslim edilmesini ifade ederek, sıkıntılarının giderilmesini talep ediyordu. Gelen talepler üzerine Subaşı TOKİ Konutlarına giderek incelemelerde bulunan Başkan Ercan Özel, yüklenici firma yöneticileri ve sorun yaşanan elektrik firması yetkilileri ile bir araya geldi.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ’

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yüklenici firma yetkililerinden de bilgi aldı. İnceleme sırasında sürecin hızlandırılması adına Yenişehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Vatandaşlarımız, artık konutların kendilerine teslim edilmesini bekliyor. Burada Yenişehir Belediyesi’nin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Süreç ne kadar hızlı ilerlerse mağduriyetler de o oranda azalır” dedi.

BAŞKAN ÖZEL, AY SONUNU İŞARET ETTİ

Yüklenici firmanın yönetim kurulu üyesi Mahmut Özbek’ten bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Elektrik bağlantısıyla ilgili bir sorun vardı ama giderilerek sorun çözüldü. Kısa zaman içerisinde TOKİ Başkanlığı’na gönderilen raporlar, onaylanarak hak sahipleri bu ay sonu itibarıyla evlerinin anahtarlarına kavuşmuş olacak. Verilen sözlerin tutulması için sürecin takipçisi olacağım. Gerekirse TOKİ Başkanlığı’na kadar giderek hak sahiplerine evlerini bir an önce teslim edilmesi için çalışacağım. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi halkımız için çözüm odaklı belediyecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.