Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan kızları Melisa'nın babası ile düğüne katılmasını istiyor. Subaşı, Acun Ilıcalı'ya düğün davetiyesini yolladı!İSTANBUL (İGFA) - Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 5 Mayıs 2023 tarihinde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile dünya evine girecek.

OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'ya düğün davetiyesi yolladı.

Şeyma Subaşı'nın eski eşiyle her zaman arasının iyi olduğu ve kızlarının da düğünde yer alacağı öğrenildi.

Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan kızları Melisa'nın babası ile düğüne katılmasını istiyor. Şimdi gözler Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın düğününe gidip gitmeyeceğinde.

Öte yandan Subaşı, düğününe dünyaca ünlü Dj'leri davet ederek düğün danslarıyla da adından söz ettirecek.

Düğün için Türkiye'den hiç bir şarkıcı ve sanatçının davet edilmediği de öğrenilirken, sahne alacak isimlerin yabancı isimler olması dikkat çekti.

Mısırlı sevgilisi de düğün için kesenin ağzını açtı.