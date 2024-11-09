Tuğba Yılmaz Esencan, doğum sürecinde ebelik hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, son yıllarda popüler hale gelen suda doğum uygulaması hakkında bilgi verdi.Son yıllarda popüler hale gelen suda doğum uygulamasını değerlendiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yılmaz Esencan, “Suda doğumun doğum süresini kısalttığı, ağrıyı hafiflettiği ve annenin daha rahat bir doğum deneyimi yaşamasına katkıda bulunduğu biliniyor. Ancak suda doğumun yapılabilmesi için annenin sağlığında ve gebeliğinde herhangi bir risk olmamalıdır.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yılmaz Esencan. “Gebelik ve doğum, kadın vücudunun doğal bir işlevi olarak değerlendirilmelidir ve tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece müdahalelerden kaçınılmalıdır.”