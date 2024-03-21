Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, Dünya Su Günü hakkında yaptığı açıklamada, gelecekte büyük bedeller ödememek için su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler’in (BM) temiz su sorunu ve su kaynaklarını korunmasına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla 1993’te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Gününün bu yılki teması “Barış ve Su ” olarak belirlendi. Tema çerçevesinde; suyun kıtlığı, kirliliği ve eşit olmayan erişimi gibi sorunların toplumlar ve ülkeler arasındaki gerilimi artırabileceği vurgulanıyor.

Ulusal sınırları aşan su kaynaklarına bağımlı dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın olması ve sadece 24 ülkenin paylaşılan su kaynakları için iş birliği anlaşmalarına sahip olması; su yönetiminin dünyanın geleceği için önemini gözler önüne seriyor. İklim krizinin su kaynaklarına olan etkisi, hızlanan çölleşme ve artan nüfus artışı suya olan talebi de her geçen gün artıyor. Suyun kıt veya kirli olduğu, erişim sorunlarının arttığı bir düzlemde ise gerginlik kaçınılmaz hale gelebilir.

Birleşmiş Milletler, küresel açıdan yürütülecek su işbirliği çalışmaları ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ilerlemenin hızlanacağına, gıda güvenliğinin artacağına, sağlıklı geçim kaynakları ve ekosistemin sürdürülebileceğine, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın geliştirileceğine ve uluslararası barışa hizmet edileceğine vurgu yapıyor.

İnsanlığın huzuru ve gezegenin sürekliliği için su kaynaklarının korunmasına dikkat çeken Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı gündeme dair açıklamalarında şunları kaydetti:

"Günümüzde milyarlarca insan su kıtlığı yaşıyor, küresel iklim krizi de kıt su kaynaklarının azalmasına etki ediyor. Gelişen bu tablo daha gergin bir dünyanın oluşmasına etki edebilir. İnsan olarak yaşamamız için suya, insanlık olarak yaşamamız için de barışa ihtiyacımız var. Suyun korunması ve adil olarak paylaşılması için geliştirilen ortak çaba, barış içinde yaşama bilincini geliştirecektir. 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6’da 2030 yılına kadar herkesin suya güvenli bir şekilde ulaşabileceği vaat edilmişti. Bu vaadi gerçekleştirmek için 6 yıl gibi kısa bir süremiz kaldı. Yarın büyük bedeller ödememek için su kaynaklarının korunmasına ve su kullanımı bilincinin artırılmasına ihtiyacımız var.”