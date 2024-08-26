Gemlik’in Kurşunlu, Kurtul, Gençali ve Engürücük mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’e, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Duran da eşlik ederken, köylüler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik’in çeşitli bölgelerindeki ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Deviren, bu ziyaretlerinde köylerin sorunları hakkında yapılacak çalışmalar üzerine vatandaşlarla sohbet ederken, “Mahallelerimizin ihtiyaçları için el birliğiyle çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

“KÖYLÜMÜZÜN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, köylünün her zaman yanında olan bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade ederken, köylerde yaşayan vatandaşların üretime katkısının önemini vurguladı. Kırsal bölgelerinin ihtiyaçlarının tespitini yerinde yaptıklarını ifade eden Başkan Deviren, Gemlik Belediyesi’nin özellikle tarlalarına ulaşmakta sıkıntı yaşayan çiftçilerin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla sorunlarının giderildiğini ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Bursa’nın kendine özgü meyvelerinden olan siyah incir alım merkezini de ziyaret ederken, ürününü satmak için merkeze getiren çiftçilere incir sezonunun bereketli olmasını diledi.