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Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın emekli maaşlarına uyguladığı zamma ilişkin eleştiride bulundu. İktidarın emekliyi görmezden geldiğini, emeklinin hayallerini yıktığını belirten Vekil Bülbül:" Halk 31 Mart'ta size sandıkta gerekli cevabı verecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın emekliyi kasten görmezden geldiğini söyledi. Yaşam şartlarının zorlaştığı bu günlerde iktidarın, emekli maaşıyla halkın geçinmesini istemesinin akıl dışı olduğunu ifade eden Bülbül, "Milyonlarca emekliye yüzde 5 ek zam yapıyoruz demek, en düşük maaşı 10 bin lira yapmak ve bunu müjde diye duyurmak akla, mantığa sığmıyor. AKP iktidarı emekliyi yok saymaktan, hor görmekten, cebine göz dikmekten ne zaman vazgeçecek? Size soruyorum; Enflasyonun yüzde 65 olduğu, açlık sınırının 21 bin 953 lira, yoksulluk sınırının 56 bin 942 lira olduğu, simidin 13 lira, ekmeğin 8 lira olduğu, bir kilo peynirin 150 liranın üzerinde olduğu, 1 buçuk kilo yoğurdun 70 lira olduğu, 1 litre sütün 25 lira olduğu yerde emekli 10 bin lirayla nasıl geçinebilir? Sizin yüzünden yıllarca çalışıp emekli olup rahat etme hayali kuran vatandaşlarımız zulüm çekiyor. Yalan vaatlerle kandırdığınız milyonlarca #emekli bu yapılan zulmü unutmayacak 31 Mart yerel seçimlerinde bunun cevabını sandıkta çok sert şekilde verecektir" dedi.