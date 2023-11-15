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Edirne’nin 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Süloğlu Spor için birlik ve beraberlik dayanışma gecesi düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu Recep Gürkan Çok Amaçlı Kültür Merkezinde gerçekleşen geceye Süloğlu halkı yoğun ilgi gösterdi. Trakya’nın sosyal medya fenomeni babanın oğlu Kemal’in de katıldığı geceye Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran,Edirne’yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Siyasi parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasın da konuşma yapan Süloğluspor Kulübü Başkanı Göksel Tokmak;” gecemize katılımınızdan dolayı katılan herkese teşekkür ederiz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde bu yıl şampiyon olmayı hedefliyoruz. Başta belediye başkanımız olmak üzere katkı veren tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum”dedi.

Kulüp başkanının konuşmasından sonra söz alan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı konuşmada, ”Bu akşam burada böyle güzel bir kalabalık ve Süloğlu sporumuza gönül verenlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bizler her zaman dayanışmadan ve beraberlikten bahsederken bugün bunun meyvelerini topluyoruz. Hiçbir zaman ben demedik hep biz dedik ve omuz omuza yardımlaştık. Süloğlu sporumuz başta olmak üzere güreş takımımıza ve tüm ilçemizin gençlerine yapılması gereken ne varsa destek olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu geceye uzak yakın demeden katılan herkese özellikle de kadınlarımıza gençlerimizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin sonunda kulübe katkı verenlere plaket ve forma takdim edildi.