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Son dönemde gelen şehit haberleri tür yurtta yürekleri yakarken, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı yaptığı açıklamada içeride ve dışarıda hainlerle kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaparak en hızlı şekilde “Vatana İhanet Kanunu” çıkarılmasını talep etti.BURSA (İGFA) - Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada,9 vatan evladı şehit oldu. Acı haber tüm yurtta yürekleri dağlarken, yazılı bir açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve EğitimDerneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, “Vatana İhanet Kanunu” çıkarılması konusunu gündeme getirdi.

Açıklamasında meclisteki vatansever partilere seslenen Turgay Yazıcı,“Teröristlerin bir an önce yerli işbirlikçilerinin cezalandırılmasını devlet büyüklerimizden, Milli İstihbarat Teşkilatımızdan ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizden istemekteyiz”dedi.

Son 20 günde meydana gelen 2 saldırının da aynı bölgede olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Söz konusu alandaki askeri üs bölgeleri, köylerde kamufle olmuş teröristler tarafından sürekli izleniyor. Ama asıl izlemeyi ABD, Kuzey Irak’taki Erbil ve Suriye’deki Ebu Hacar ile Haseke üslerinden yapıyor. ABD üslerinde, TSK’nın tüm askeri üs bölgeleri ve hareketliliği anlık izleniyor. Elde edilen veriler ve bilgiler, Kuzey Irak’taki terör örgütü mensuplarına iletiliyor.Afganistan’da da görev yapmış havacı Albay Paul Miller’in başında olduğu ekip, önce Suriye’deki üslerde PKK’lı teröristlere eğitim veriyor.ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki askeri harekat merkezi Centcom Komutanı General Erik Kurilla bölgeyi ziyaret ediyor.ABD üslerine İsrail ordusundan 6 subaydan oluşan bir ekip geldi. Başında Yarbay Eliat Segal’in olduğu ekip, İHA dahil birçok teknolojik yöntemle elde edilen istihbaratın teröristlere akışını sağlama görevini üstleniyor.Buradan da anlaşılıyor ki Türkiye artık PKK ile savaşmıyor.Karşımızda ABD ve ona açıkça eklemlenen İsrail var. Türkiye’ye karşı terör örgütü PKK üzerinden bir vekalet savaşı yürütülüyor” açıklamalarında bulundu.