Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın Fethinin 697’nci Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ‘Sultan I. Ahmed Dönemi ve Bursa’ konulu sempozyum sona erdi.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen Sultan I. Ahmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu, ilk gün gerçekleşen 4 oturumun ardından ikinci gününde 2 oturum ile devam etti. Toplam 25 akademisyenin bildiri sunduğu sempozyuma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise Osmanlı tarihine ışık tutan olayları dinleme fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Osmanlı Devleti’nin 14. Padişahı olan Sultan I. Ahmed döneminin her detayının incelendiği sempozyum; Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar başkanlığında Raif Kaplanoğlu’nun ‘Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’, Öğretim Görevlisi Asuman Türkmen’in ‘Sultan I. Ahmed Sikkeleri’, Dr. Furkan Külünk’ün ‘Şah Abbas ve İngiliz Ticareti, Araştırma Görevlisi Tahsin Şahin’in ‘Celalilerin Amaçları’, Prof. Dr. Hatice Şahin ile Dr. Ebru Kuybu Durmaz’ın ‘Veysi’nin Habnamesinde Retorik Soru’ konulu sunumlarıyla başladı.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığında yapılan günün ikinci oturumu ise Prof. Dr. Mehmet İnbaşı’nın ‘Sultan Ahmed Camii ve Külliyesi’, Prof. Dr. Gülay Durmaz’ın ‘Haşîmi’nin Kasidesinde Sultan Ahmed’, Dr. Emine Şahin’in ‘Sultan Ahmed Camii Onarımları’, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu’nun ‘Sultan Ahmed Camii Meydanı’ Dr. Muhammed Seyyit Şen’in ‘XVII. Asır Osmanlı Bilim Dünyası ve İznikli Fazıl Ali Bey’ konulu sunumlarıyla tamamlandı.

Aynı zamanda program sonunda oturum başkanları katılımcılara sertifika dağıttı.14 yıl hükümdarlık yapmış Sultan I. Ahmed döneminde yaşanan gelişmelerin ve o dönem Bursa’sının anlatıldığı sempozyuma ait sunumlar da kitaplaştırılarak, bilim dünyasına kazandırıldı.