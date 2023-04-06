Bunlar da ilginizi çekebilir

Muratpaşa’nın Sultanları, son maçında ise Beşiktaş Ceylan karşısına çıkacak. İki takım arasındaki karşılaşma pazar saat 11.00’de başlayacak.

Muratpaşa, playoff serisinde Beşiktaş Ceylan, Karayolları ve Göztepe ile aynı grupta yer alıyor. Muratpaşa’nın Sultanları, ilk maçını oynayacağı Göztepe’yi lig etabında 3-1 ve 3-2’lik setlerle mağlup etmişti. Muratpaşa, seride ikinci maçını Cumartesi, Karayolları’na karşı oynayacak. Maç, saat 12.00’de başlayacak.

Gölcük'ün geleneksel turnuvası için başvurular alınıyor

Gölcük'ün geleneksel turnuvası için başvurular alınıyor

MuratpaşaBelediyespor, Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımların belli olacağı Play-Off serisinde ilk maçını cuma saat 12.00’de Göztepe’ye karşı oynayacak. ANTALYA (İGFA) - Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nden, misli.com Sultanlar Ligi’ne çıkacak 2 takımın belli olacağı playoff serisinde yarı final maçları, Muratpaşa ve Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.