Yaban hayvanlarının korunması ve popülasyonunun artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, sülünler Düzce Valiliği'nin himayesinde doğaya bırakıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile birlikte doğaya sülün salımı gerçekleşti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, "Cennet gibi bir coğrafyada yaşıyoruz bu coğrafyadaki genetik çeşitlilik ve belli bir tür sıkıntısı ortaya çıkmış. Doğa koruma ve milli parklarımızın yetiştirme istasyonlarında yetişmiş bu canlıların doğaya salınması gerçekten çok güzel. Bunlar çiftlik hayvanları belki doğada birçoğu tutunamayacak içlerinden üç beş çiftin bile hayatta kalması hızlı bir şekilde burada popülasyonun artmasını sağlayacak" diye konuştu.