Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Sümela Manastırı çevresinde seyyar satış yapanlara ait tezgahları kaldırdı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nın çevresinde görüntü kirliliği oluşturan seyyar satış tezgahlarına müdahale etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kaldırılmasını talep ettiği manastır çevresindeki 10 tezgah kaldırıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Turizm destinasyonlarımızın çevresi görüntü açısından büyük önem arz ediyor. Sümela Manastırı şehrimizin eşsiz yapılarından biri. Çevresinde, vatandaşlarımızı ve turistleri rahatsız eden yapılara izin verilmeyecek. Denetimlerimiz devam edecek” denildi.