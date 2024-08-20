Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding AŞ'nin "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markalarını satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı.ANKARA (İGFA) - 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü'nün iki markasını özelleştireceğini duyurdu.

Yatırımcılara yönelik duyuru bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sümer Holdingin "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markaları satış yöntemiyle özelleştirileceği bildirildi.

Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli Bursa Merinos için 20 bin lira, Merinos için 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak belirlendi.

Markalar için son teklif 12 Eylül 2024 tarihine kadar Sümer Holding'in Ankara Etimesgut'taki adresine verilebileceği duyuruldu.