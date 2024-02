Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sunay Akın, Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne geldi. Akın, New York SVA Theatre’daki ‘Cumhuriyet Yolunda’ gösterisinden önce kuliste ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye özel açıklamalarda bulundu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) -Türk şair, yazar, gazeteci ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin davetlisi olarak New York’ta sevenleriyle buluştu. Akın, SVA Theatre’da düzenlenen ‘Cumhuriyet Yolunda’ gösterisi öncesi ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye çok özel açıklamalarda bulundu.

“NY ATATÜRK OKULU BÜYÜK BİR BAŞARI”

Akın, gösteri öncesinde ziyaret ettiği New York Atatürk Okulu’nun başarısı karşısında çok duygulandığını belirterek, “Bugün sahne almadan önce New York Atatürk Okulu’nu ziyaret ettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük bir başarı gerçekten. Kendi olanaklarıyla gönüllü olarak öğretmenlerin, anne ve babaların orda bulunmaları; Türkçemiz için, Bayrağımız için vermiş oldukları çaba, çocuklarının öğrenme arzuları her şey mükemmeldi. Çok ama çok etkilendim ve çok duygulandım çünkü Türkiye'nin bundan haberi yok. Yani Amerika'da kendi ayakları üstünde duran, kendi olanaklarıyla kurulan Türk Kadınlar Birliği’ni tebrik ediyorum” dedi.

“BANA MODERN MEDDAH DİYORLAR”

Kendi kitaplarında yer alan bilgileri sahnede seyirci ile paylaştığına işaret eden Akın, kendisi için modern meddah denildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ben bir edebiyatçıyım. Kendi kitaplarımda araştırmalarımda ortaya çıkardığım metinlerini sahneden anlatarak seyirciyle paylaşıyorum. Aslında bu bizim geleneğimizde meddahlıktır. Benim yaptığıma modern meddah diyorlar. Ne kadar modern bilmiyorum ama meddahlar bir saate 1000 kitabın ışığını sığdırırlar. Ben de sahnede bir saate birkaç 100 kitabın ışığını sığdırabiliyorum galiba. Tek kişilik oyunlar çok çeşitlidir. Ama ben bilgiyi hikayeleştirerek, didaktik olmayan bir şekilde sahnenin ve sanatın gücünü kullanarak, insanlarla paylaşmayı çok seviyorum.”