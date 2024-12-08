New York’taki Polonya Başkonsolosluğu’nda ‘En İyi Kısa Film’ kategorisinde Oscar’a aday adayı olan ‘Sunflower’ filminin gösterimi yapıldı.Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com - ABD (İGFA) - Polonya'da 80 yıl önce yaşanan bir trajediyi günümüze taşıyarak savaşın çocuklar ve kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatan Oscar aday adayı 'Sunflower' filminin New York’taki Polonya Başkonsolosluğu’nda gösterimi yapıldı.

Türk yapımcılar Pınar Binay ve Yetkin Yüce'nin katkılarıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken film büyük beğeni topladı. Yapıma ilişkin ABDPost'a konuşan yapımcılar, savaşın acılarına rağmen umudu ve barışı vurgulayan evrensel bir mesaj verdiğini söyledi.

Polonya'da gerçekleştirilen yoğun bir çekim sürecinin ardından 2023 yazında tamamlanan filmin çekimleri, o dönemin atmosferine uygun şekilde tasarlanmış kostümler ve setlerle adeta 1940'ların atmosferini yeniden yaşattı.

New York'taki gösterime çok sayıda sinemasever katıldı.

Yönetmen Mateusz Balcerek, filmin temalarını oluştururken, anneannesinin yaşadığı acıyı ve bu acının günümüze kadar taşıdığı izleri vurguladı.

TÜRK YAPIMCILARIN ETKİSİ

Gösterimde büyük beğeni toplayan filminin yapımcıları Pınar Binay ve Yetkin Yüce, Özlem Özgüt Yörekli'ye konuştu.

Bu projeye katkıda bulunan ve filmi uluslararası arenada tanıtmayı hedefleyen iki yaratıcı isim, bunun kendileri için önemli bir deneyim olduğunu kaydetti. "O dönemin atmosferini hissetmek, kostümler ve oyuncularla birlikte 1940’ların Polonya’sını yeniden yaşamak harikaydı" diyen Binay, filmdeki müziklerin Londra'da kaydedildiğini ve 20 kişilik bir çocuk korosu ile özel bir şarkı kaydettiklerini de ekledi.

Film projesine katılma sürecini anlatan Yetkin Yüce, "Geçen yıl bir televizyon festivalinde bu filmi izledim ve gerçekten çok etkilendim. Filmdeki evrensel temalar ve çocukların mutluluk arayışı, beni derinden etkilediğini ifade etti.

"Sunflower"ın, Oscar aday adayı olarak gösterilmesinin ardından uluslararası başarı kazandığını ve Türkiye'deki film yapımcılarına ilham kaynağı olduğunu belirten Yetkin Yüce, yaratıcıların dünya çapında başarı elde edebileceğini ve Türk yapımcılarının da uluslararası alanda ses getirebileceğini vurguladı.

Filmin izleyicilere geçmişin izlerini hatırlatırken, umut dolu bir mesaj verdiğini belirten Binay, aynı zamanda barış ve sevgiyi bulma arayışını yücelttiğini ifade etti.

FİLM HAKKINDA

Polonya'da çekilen ve 80 yıl önce yaşanan trajik bir olaydan ilham alan "Sunflower", savaşın en çok çocukları ve kadınları etkileyen yıkıcı yüzünü gözler önüne seriyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Mateusz Balsorek’in anneannesinin yaşadığı gerçek bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdığı bu kısa film, özellikle savaşın çocuklar üzerindeki kalıcı etkilerini anlatmakta derin bir iz bırakıyor. Balsorek’in anneannesinin Polonya’daki küçük bir köyde, henüz 5 yaşındayken yaşadığı trajedi, bu filmin en önemli teması. Filmde, savaş nedeniyle evlerine sık sık baskınlar yapan düşman askerlerinden saklanmak zorunda kalan bir ailenin üyeleri arasındaki ilişkiler işleniyor.

FİLMİN TEMASI VE MESAJI

Filmde, küçük bir kız çocuğu olan Danuta'nın yaşadığı dram ön plana çıkıyor. Danuta, ailesi tarafından saklambaç oynadığını düşünerek gizlenirken, dedesi bir baskında saklambaç oyunu sırasında hayatını kaybediyor. Bu olay, filmde savaşın en çok da kadınları ve çocukları nasıl olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Özellikle, yalnız bir annenin ve evini kaybeden bir çocuğun mücadelesi dikkat çekiyor. *Sunflower*, bu trajik hikaye üzerinden, insanların barış ve sevgi arayışını, ait olma isteğini ve bir evde güven arayışını çok güzel bir dille anlatıyor.