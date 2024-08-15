Sünnet işlemi en iyi şartlarda yapılsa bile bazı sorunlar görülebileceğini belirten uzmanlar, bu sorunların erken veya geç dönemde görülebileceğine dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Kayseri’de 7 yaşındaki bir çocuğun kaçak sünnet nedeniyle cinsel organını kaybetmesi sonucu dikkatler yetkisiz kişilerce yapılan sünnet işlemine çevrildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Koca, sünnet işleminde oluşabilecek sorunlara değindi ve sünnet işleminin işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Sünnet, işleminin işin ehli kişiler tarafından yapılmasının önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Koca, “En iyi şartlarda bile bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar arasında kanama, enfeksiyon ve skar dokusu veya nedbe dokusu oluşumu yer alabilir.” dedi.

Sünnet işleminin neden olabileceği sorunların erken ve geç dönem olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Koca, “Erken dönemde, sünnet sonrası kanama, enfeksiyon, peniste yaralanma, idrar çıkış kanalında yağlanma ve fazla deri alınması gibi problemler görülebilir. Geç dönemde ise idrar çıkış yolunda darlık veya yapışıklık, nedbe dokusu nedeniyle daralma, şekil bozukluğu, derinin uzun ya da kısa bırakılması ve yara iyileşmesinde bozukluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, fistül adı verilen bazı takıntılı hadiseler de meydana gelebilir. Çocuğun psikolojik olarak etkilenmesi de önemli bir konudur ve bu da psikolojik sorunlara yol açabilir.” dedi.

Sünnet sonrası şişlik ve ağrı yaşanmasının normal olduğunu dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Koca, “Ancak, bu ağrı şiddetli ise, çok fazla şişme yapıyorsa veya şekil değişikliği, renk değişiklikleri gibi durumlar gözleniyorsa dikkat edilmelidir.” uyarısında bulundu. Ağrının kişinin ağrı eşiğine bağlı olarak farklılık gösterebileceğini ve bir miktar şişlik oluşabileceğini de sözlerine ekleyen Dr. Koca, “Fazla ödem ve kanama varsa, bu durum sorun olduğunu gösterir ve tedavi gerektirir. Kanama varsa, durdurulmalı; enfeksiyon varsa, tedavi edilmelidir. Peniste bir yaralanma varsa, ehil kişiler tarafından yapılan cerrahi müdahalelerle düzeltilmelidir. Ayrıca, deri fazla bırakıldıysa veya şekil bozukluğu oluştuysa, bu durumların düzeltilmesi için ikinci bir sünnet veya cerrahi müdahale gerekebilir.” dedi.