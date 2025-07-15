Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Klinik Psikoloğu Görkem Polat, sünnetin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda çocuğun psikolojik gelişimini de etkileyebilecek bir süreç olduğunu söyledi. Klinik Psikolog Görkem Polat, özellikle 2-6 yaş aralığının çocuğun psikoseksüel gelişimi açısından hassas bir dönem olduğunu vurgulayarak, bu yaşlarda tıbbi zorunluluk olmadığı sürece sünnetten kaçınılması gerektiğini belirtti.BURSA (İGFA) - Psikolog Polat, “2 ile 6 yaş arasındaki dönem, çocukların cinsel kimliklerini ve beden farkındalıklarını keşfetmeye başladıkları bir dönemdir. Bu yaş aralığında yapılan sünnet işlemleri, çocukta psikolojik travmaya neden olabileceği gibi, kimlik gelişimini de olumsuz etkileyebilir” dedi. Ayrıca bu yaş grubundaki çocukların, gelişimsel olarak ebeveynlerine karşı gelme eğiliminde olabileceğine dikkat çekerek, tedavi sürecine uyumda zorluk yaşanabileceğini ifade etti.

“En uygun dönem 2 yaş altı ve 6 yaş üstüdür”

Psikolog Polat, sünnet için psikolojik açıdan en uygun zamanın 2 yaş altı ve 6 yaş üstü dönemler olduğunu vurgulayarak, “Bu yaş aralıklarında çocuk ya henüz bedensel farkındalığa ulaşmamıştır ya da süreçleri daha kolay anlayıp yönetebilir hale gelmiştir” dedi.

Sünnetin çocuğa yaşına uygun bir dille anlatılmasının önemine de değinen Klinik Psikolog Polat, “Çocuklara yapılacak işlemler adım adım anlatılmalı, soruları sabırla yanıtlanmalı. Aileler tüm soruları cevaplamak zorunda değil, ancak sağlık çalışanlarından destek almaları çok kıymetlidir” diye konuştu.

Çocuğun işlem sırasında korku ve kaygı yaşamasının doğal olduğunu belirten Psikolog Polat, “Bu duygulara karşı ebeveynlerin sakin ve anlayışlı tutum sergilemeleri çok önemlidir. Aksi takdirde ebeveynin kaygılı davranışları çocuğun korkularını pekiştirir ve onu daha da tedirgin hale getirebilir” dedi.

“Ebeveyn kaygısı çocuğa doğrudan yansır”

Çocuğun operasyona hazırlanma sürecinde bilgilendirilmesi ve sürece onay vererek dahil edilmesinin, ‘tehlikedeyim’ düşüncesini hafifletmeye yardımcı olacağını belirten Klinik Psikolog Polat, bu sürecin bilinçli ve güven verici şekilde yönetilmesinin olası travmatik etkileri önleyeceğini söyledi.

Sünnet sonrasında çocuğun ailesiyle hızlı şekilde bir araya getirilmesinin önemine de değinen Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Klinik Psikoloğu Görkem Polat, “Sarılmak ve konuşmak, çocukların zorlayıcı duygularla başa çıkmasına yardımcı olur. Bu temas, çocuğun yeniden ‘güvendeyim’ duygusunu kazanmasını sağlar” diyerek sözlerini tamamladı.