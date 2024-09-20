Edirne Amatör Liglerinin 2024 – 2025 kura sezonu kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1.Amatör Lig’de 17 takımın mücadele edeceği grupta, maçlar kasım ayının ilk ve ikinci haftasında başlayacak.

Gruplarında şampiyon olarak tamamlayacak ilk iki takım olmak üzere 4 takım, direkt Süper Amatör Lig’e yükselecek.

Enezspor ve Enderspor, 1.Amatör Lig’den çekilirken, 19 yerine 17 ile çift grup hazırlandı. Sezon, 3 -10 Kasım’da oynanacak maçlarla başlayacak.

Grubu şampiyon olarak tamamlayacak ilk iki takım, direkt olarak Süper Amatör Lig’e yükselecek. Grupları son iki sırada bitiren ise 2.Amatör Küme’ye düşecek

Yıldırım GB, Karaağaç Karlıova ve Genç Aslanlarspor, SAL’dan çekilirken, 13 yerine 10 ile tek grup hazırlandı. Sezon, 3 Kasım’da oynanacak maçlarla başlayacak.

Statü gereğince Genç Aslanlarspor lige alınmadı.Grubu şampiyon olarak tamamlayacak takım, direkt olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek. Grubu son iki sırada bitiren ise 1.Amatör Küme’ye düşecek

Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlar şu şekilde: Uzunköprüspor, Osmanlıspor, Keşan İdman Yurdu, Mega Genç, İpsalaspor, Anafartalar, Yeniimaret, Lalapaşaspor, Kaleiçispor, Tuncaspor.

Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlar şu şekilde, Saraçhane, Süloğlu, Kirişhane, Hıdırağa FK, Subaşı, Çarşı, Karaağaç Arda, 18 Kasım Kurtuluşspor, Aşçıoğlu Gençlik, Keşan 1984 Kültür, Yeni Karpuzlu, Kırcasalih, Küplü, Yenimahalle, Yıldırım Kazanova, 1964 Yıldızspor, Ata Genç spor.

Edirne Süper Amatör Lig 3 Kasım tarihinde başlayacak.

Lige ilk hafta oynanacak maçkların programı şöyle;

Lalapaşaspor-Osmanlıspor

Megagençspor-Kaleiçispor

Tuncaspor-Keşan İdmanyurduspor

İpsalaspor-Anafartalarspor

Uzunköprüspor-Yeni İmaretspor

Kura çekimi sonucunda belirlenen fikstüre göre 3-10 Kasım’da 1.Hafta maçları şu takımlar arasında oynanacak:

3 KASIM A.GRUBU

Çarşıspor-Kirişhane

Karaağaç Arda-Yenimahalle

Kazanova-Saraçhane

Ata Genç-Kazanova

Süloğlu (BAY)

10 Kasım B.Grubu

Kırcasalih-Subaşı

Küplü-18 Kasım Kurtuluş

Yeni Karpuzlu-Aşçıoğlu

1964 Yıldız -Keşan Kültür