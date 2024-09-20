Edirne Amatör Liglerinin 2024 – 2025 kura sezonu kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1.Amatör Lig’de 17 takımın mücadele edeceği grupta, maçlar kasım ayının ilk ve ikinci haftasında başlayacak.
Gruplarında şampiyon olarak tamamlayacak ilk iki takım olmak üzere 4 takım, direkt Süper Amatör Lig’e yükselecek.
Enezspor ve Enderspor, 1.Amatör Lig’den çekilirken, 19 yerine 17 ile çift grup hazırlandı. Sezon, 3 -10 Kasım’da oynanacak maçlarla başlayacak.
Grubu şampiyon olarak tamamlayacak ilk iki takım, direkt olarak Süper Amatör Lig’e yükselecek. Grupları son iki sırada bitiren ise 2.Amatör Küme’ye düşecek
Yıldırım GB, Karaağaç Karlıova ve Genç Aslanlarspor, SAL’dan çekilirken, 13 yerine 10 ile tek grup hazırlandı. Sezon, 3 Kasım’da oynanacak maçlarla başlayacak.
Statü gereğince Genç Aslanlarspor lige alınmadı.Grubu şampiyon olarak tamamlayacak takım, direkt olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek. Grubu son iki sırada bitiren ise 1.Amatör Küme’ye düşecek
Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlar şu şekilde: Uzunköprüspor, Osmanlıspor, Keşan İdman Yurdu, Mega Genç, İpsalaspor, Anafartalar, Yeniimaret, Lalapaşaspor, Kaleiçispor, Tuncaspor.
Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlar şu şekilde, Saraçhane, Süloğlu, Kirişhane, Hıdırağa FK, Subaşı, Çarşı, Karaağaç Arda, 18 Kasım Kurtuluşspor, Aşçıoğlu Gençlik, Keşan 1984 Kültür, Yeni Karpuzlu, Kırcasalih, Küplü, Yenimahalle, Yıldırım Kazanova, 1964 Yıldızspor, Ata Genç spor.
Edirne Süper Amatör Lig 3 Kasım tarihinde başlayacak.
Lige ilk hafta oynanacak maçkların programı şöyle;
Lalapaşaspor-Osmanlıspor
Megagençspor-Kaleiçispor
Tuncaspor-Keşan İdmanyurduspor
İpsalaspor-Anafartalarspor
Uzunköprüspor-Yeni İmaretspor
Kura çekimi sonucunda belirlenen fikstüre göre 3-10 Kasım’da 1.Hafta maçları şu takımlar arasında oynanacak:
3 KASIM A.GRUBU
Çarşıspor-Kirişhane
Karaağaç Arda-Yenimahalle
Kazanova-Saraçhane
Ata Genç-Kazanova
Süloğlu (BAY)
10 Kasım B.Grubu
Kırcasalih-Subaşı
Küplü-18 Kasım Kurtuluş
Yeni Karpuzlu-Aşçıoğlu
1964 Yıldız -Keşan Kültür