DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait AH-1W Süper Cobra helikopterleri, top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımına göre, tatbikat kapsamında AH-1W Süper Cobra helikopterleri top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri tam isabetle imha etti.

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120 gemi ve 85 hava aracının katıldığı tatbikat, Deniz Kuvvetleri’nin harekât kabiliyetini ve müşterek çalışma yeteneklerini sergiliyor.

Tatbikatın 17 Mayıs’ta sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: İGF