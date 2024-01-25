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Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara güler yüzlü, kaliteli ve hızlı hizmet sunuyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesine gelen vatandaşların zaman kaybetmeden yapılan doğru yönlendirmelerle işlerini en kısa zamanda çözmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süper Hizmet Masası, verdiği hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının zemin katında hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, 2023 yılında toplamda 99 bin 387 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdi.

Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 99 bin 387 kişiden; 85 bin 727 kişiye danışma ve bilgilendirme, 5 bin 902 kişiye sicil işlemleri, 6 bin 300 kişiye numarataj tahakkuk işlemleri, 1.458 kişiye ise dilekçe yazımı, istek, şikâyet ve yönlendirme hizmeti verildi.

Süper Hizmet Masası’nda verilen hizmetlerden dolayı işlerini kolay ve hızlı bir şekilde halleden vatandaşlar güler yüzlü, kaliteli ve hızlı hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.