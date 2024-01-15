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Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı, maç öncesinde yaşanan tatsız olaylar sebebiyle iptal edilmişti. Maçın ne zaman ve nerede oynanacağı ise merak konusu.Emirhan AKGÜL - Ahmet GÜNAY - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Süper Kupa final maçının iptal edilmesinin ardından maçın ne zaman ve nerede oynanacağı merak konusu oldu. Vatandaşların, final maçının Türkiye’de oynanması gerektiğine dair tepkileri çığ gibi büyürken, Herkes Duysun ekibi olarak halkın nabzını tuttuk ve “Süper Kupa finali nerede oynanmalı?” diye sorduk.

Söz vatandaşta…

“TİMSAH ARENA'DA OYNANMALI”

Bir vatandaş, Süper kupa finalinin Bursa’da oynanmasının Bursaspor’a destek olacağını düşündüğünü belirterek, “Markası, kalitesi, adı, Bursaspor gibi büyük bir takımı ve Timsah Arena gibi büyük bir stadyumu olan Bursa’da oynanmalı. Bursaspor eskisi gibi değil, çürümeye başladı. Bunu alevlendirmek adına Bursa’da oynanması, Bursa halkı ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olabilir.” dedi.

“SUUDİ YETKİLİLER ORADA OYNANMASI İÇİN 4 MİLYON EURO PARA TEKLİF ETTİ”

Bazı vatandaşlar ise hangi şehir olduğu fark etmeksizin Süper Kupa final maçının mutlaka Türkiye’de oynanması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin doğusunda güzel stadyumlar yapıldı. Oralarda oynanabilir. Şanlıurfa olabilir. Futbol artık bir endüstri haline geldi zaten. Suudili yetkililer, orada bir festivalin olduğu zaman diliminde Süper Kupanın oynanmasını teklif etti. ‘Gelin burada oynayın size 4 milyon Euro para verelim.’ dediler. Spor kenti Bursa’da son yıllarda büyük bir düşüş oldu, Bursaspor son sırada yer alıyor. Eğer batı’da oynanmalı ise bu Bursa olmalı.” dedi.

“100. YILA ÖZEL SAMSUN’DA OYNANMASI GEREKİR”

Bir vatandaş ise Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak maçın Samsun’da oynanması gerektiğini vurgularken, bir başka vatandaş ise,“Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Türk Telekom’da oynanmasını isterim.” yorumunda bulundu.