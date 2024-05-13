Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarına ilişkin programını açıkladı.

Açıklanan müsabaka tarihlerine göre 37. hafta cuma günü saat 17.00'de İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşması ile açılacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftasınun son maçı ise 19 Mayıs pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Bu hafta Süper Lig'de oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle: