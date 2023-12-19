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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçı ile 100. maçına çıkan profesyonel futbolcu Muammer Sarıkaya’ya karşılaşma öncesinde plaket takdim etmişti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu vereck..

İstanbulspor Kulübu Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçndaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında sahadan çekti.

Edirne'de Amatör Ligler 24 Aralık’ta devam edecek

Edirne'de Amatör Ligler 24 Aralık’ta devam edecek

İstanbulspor hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekildi. İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı. İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbul-Trabzonspor karşılaşmasında İstanbulsporlu oyuncuların sahadan çekilmesi sebebiyle maç 73. dakikasında durdu.

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