İstanbulspor hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekildi. İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbul-Trabzonspor karşılaşmasında İstanbulsporlu oyuncuların sahadan çekilmesi sebebiyle maç 73. dakikasında durdu.
İstanbulspor Kulübu Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçndaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında sahadan çekti.
İlk yarıyı 1-1 berabere kalarak soyunma odalarına giden takımlar, ikinci yarıda 68'inci dakikada Paulonuachu'nun ayağından gelen golle Trabzonspor 2-1 öne geçmişti. 72'inci dakikada İstanbulspor'dan Demeaco Duhaney sarı kart görmüştü.
Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu vereck..
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçı ile 100. maçına çıkan profesyonel futbolcu Muammer Sarıkaya’ya karşılaşma öncesinde plaket takdim etmişti.