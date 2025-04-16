Süper Loto’da rekor büyük ikramiye 525 milyon TL’yi aştı!İSTANBUL (İGFA) - Süper Loto’da büyük ikramiye 525 milyon TL’yi aştı. Süper Loto’nun 525 milyon TL’lik rekor ikramiyesi için çekiliş 17 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek.

Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 22 Ekim 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, İstanbul Eyüpsultan’dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiye olmuştu.

525 milyon TL’lik ikramiye Süper Loto’da bugüne kadar verilen en yüksek ikramiye olacak.

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor.