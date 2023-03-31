Adana’da polis ve bekçi ekipleri şüphe üzerine durdukları aracın içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi, bir miktar esrar maddesi ve uyarıcı hap ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler ve bekçiler Bülent Angın Bulvarı üzerinde şüphelendiği 06 KT 574 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Aracın içerisindeki şahısların paniklediğini fark eden ekipler, kişileri aşağı indirdi. Araç içerisinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar esrar maddesi, uyarıcı hap ve hassas terazi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.