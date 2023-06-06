Tekirdağ’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kadının üzerinde 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay Saray ilçesinde meydana geldi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul Caddesi üzerinde hal ve hareketlerinden şüphelendikleri G.B. isimli kadını durdurarak üst araması yaptı. Üst aramasında kadının çantasına ve tişörtüne gizlenmiş 7 paket halinde 50 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen G.B. isimli şüpheli kadının buradaki ifadesinin ardından harekete geçen ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.L.K. ve S.A. isimli iki şüpheliyi de yakaladı.

Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalan G.B., Ö.L.K. ve S.A. isimli 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.