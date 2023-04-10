Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, yol emniyeti ve kontrolü esnasında durdurulan bir araç içesinde yolculuk yapan bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, bir adet 12 cm uzunluğunda ibrik, bir adet 6 cm uzunluğunda fotoğraf, bir adet 12 cm uzunluğunda sfenks heykeli, bir adet yüzük, bir adet 7x7 ebatlarında saat ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.