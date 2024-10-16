Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yapan balıkçılar ile güç birliği yapan Migros, Türkiye denizlerindeki 530’u aşan türün sürdürülebilirliğinin sağlanması için gelişim programları ve saha çalışmaları yürütüyor.İSTANBUL (İGFA) - Çiftlik balıklarında İyi Tarım Uygulamalı sertifika sayısını artıran Migros, su ürünleri avcılığında da standartların geliştirilmesi için çalışıyor.

Balık stoklarının korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve balıkçıların refahının artırılmasını hedefliyor. Migros, sürdürülebilir deniz avcılığı projeleri ve saha çalışmaları ile balıkçılık yöntemlerini iyileştirirken, tüm çiftlik balıklarının İTU sertifikalı olmasını amaçlıyor. Ayrıca, müşterilerine taze, sağlıklı ve güvenilir balık ürünleri sunarak ülkede kişi başına düşen balık tüketimini artırmayı da hedefliyor.

Migros, Sürdürülebilir Deniz Avcılığı Gelişim Projesi kapsamında balıkçılık yöntemlerini iyileştirerek gıda güvenliği, yasal zorunluluklar, hijyen ve iş sağlığı gibi kritik alanlarda yeni standartlar oluşturuyor. İlk olarak Adana Karataş’ta başlatılan bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Tüketicilerine her zaman taze, sağlıklı ve güvenilir deniz ürünleri sunmayı amaçladıklarını söyleyen Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, “Migros olarak, Türkiye'nin 530'dan fazla balık türünü geleceğe taşımak için sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde öncülük ediyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikalı balıklarla, hem denizlerimizi koruyor hem de balıkçılarımızın refahını gözetiyoruz. Tüketicilerimize güvenilir ve taze ürünleri sunarken, balık stoklarını koruma ve deniz kirliliğini önleme konusunda da kararlıyız” dedi.