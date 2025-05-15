Türkiye’de otomotiv geri dönüşüm sektörünün lider firmalarından ART Group, “Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kolektif Vizyon” temasıyla gerçekleştirilen II. Uludağ Çevre Forumu’na ana sponsor olarak katılarak sürdürülebilirlik vizyonunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek vizyonuyla atıkları değerli kaynaklara dönüştüren ART Group, Bursa Business School ev sahipliğinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve çevre politikaları üzerine gerçekleştirilen II. Uludağ Çevre Forumu’na ana sponsor olarak katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Forum’un açılış töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç’ın konuşmalarıyla gerçekleşti.

II. Uludağ Çevre Forumu ile ilgili değerlendirmelerini sunan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, forumda sürdürülebilir finansman çözümlerinden yeşil dönüşüm ve rekabetçiliğe, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik vizyonundan depozito yönetim sistemine kadar pek çok başlıkta kıymetli paylaşımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu Forum, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda ortak aklın inşa edilmesi açısından son derece değerli bir platform" diyen Dursun, "ART Group olarak bizler de, sadece bugünün değil, geleceğin çevre vizyonunu da şekillendirecek niteliğe sahip bu kıymetli organizasyonun ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek vizyonumuzla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu doğrultuda atılacak adımların destekçisi olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Forum ile ilgili teşekkürlerini de sunan Dursun, forumun çevresel farkındalığın artmasına, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesine ve sektörler arası iş birliklerinin güçlendirmesine vesile olmasını temenni etti.

“2030’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN KÜRESEL BİR MARKA OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bu arada ART Group’un büyüme stratejilerine de değinen Gökhan Dursun, 2030 yılına kadar Türkiye genelinde en az 6 tesis kurmayı, 250 kişiye istihdam sağlamayı, araç filosunu bu hedefler doğrultusunda genişletmeyi ve Avrupa ve Amerika’da tesisler kurarak yatırımlarımızı artırmayı planladığını belirterek, Türkiye'yi temsil eden küresel bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi.

Forumun ikinci gününde düzenlenen “Otomotiv Sektörünün Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alan Gökhan Dursun, ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili yönetmelikte eksikler olduğunun ve rekabeti olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Ömrünü tamamlamış araçlara ilişkin yönetmeliğin revize edilmesinin zorunluluk haline geldiğini ifade eden Dursun, "Hem emisyon değerleri hem de güvenlik riskleri açısından ciddi bir tehdit oluşturan özellikle 20 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesi gerekiyor. Türkiye’de otomobiller bir yatırım aracı olarak görüldüğü için bu araçların kaynak olarak kullanılarak dönüştürülmesi zorlaşmaktadır. Bu konuda hem teşviklere hem de toplumsal bilince ihtiyacımız var. Türkiye’nin karbon nötr hedeflerine ulaşabilmesi için bu konuda somut adımlar atılmalıdır.” dedi.

İkinci el araç parçalarının satışına ve ana sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddenin sağlanması gerektiğine de dikkat çeken Dursun, “Araç güvenliğine etki eden ikinci el parçaları kullanmamalı, bu parçaların standartlara uygun bir biçimde imha edilerek geri dönüşüme katılmasını sağlamalıyız. Ana sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddeye ulaşması için geri dönüşüm ile ilgili kararları daha çabuk almalı, daha aktif politikalar oluşturmalı, hızlı bir şekilde aksiyon almalıyız. İhtiyaç duyulan geri dönüştürülmüş hammaddeyi ülkemizden karşılayabiliriz.” şeklinde konuştu.