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Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması zorunlu hale geldi. İşletmelerin sürdürülebilirlik ile ilgili süreçlerini, risklerini ve fırsatlarını açıklaması ve sunduğu raporlamalarda açıkladıkları tüm tutarlar için bir önceki dönem ile karşılaştırmaları bilgi vermeleri beklenecek.İSTANBUL (İGFA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu aldığı yeni karar doğrultusunda işletmeler için sürdürülebilirlik raporlamasını zorunlu hale getirdi ve bu kapsamda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı yayımladı.

Bir işletmenin kısa, orta ve uzun vadede nakit akış yaratma yeteneğinin; içinde bulunduğu değerzinciri boyunca etkileşimde olduğu müşteriler, toplum, çevre ve ekonomi üzerinde bıraktığı etki ile önemli bir bağı olduğunu vurgulayan bu karar doğrultusunda işletmelerin Yönetişim, Strateji, Risk Yönetimi, Metrikler ve Hedefler başlıklı 4 ana kapsamda raporlama yapması bekleniyor.

Raporlama kapsamına aktif toplamı 500 Milyon TL, yıllık net satış hasılatı 1 Milyar TLve çalışan sayısı 250 kişi olmak üzere 3 temel kriterden en az ikisini, art arda iki raporlama döneminde geçen işletmeler dahil edildi.

Kararı değerlendiren Fazla’nın Kurucu Ortak ve CEO’su Olcay Silahlı, “Daha adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak ve bu amaç doğrultusunda iş yapışı iyileştirmek için öncelikle mevcut durum analizi yapılması ve bu analizden hareketle aksiyon planının çalışılması oldukça önemli. Bu kapsamda, zorunlu hale getirilen sürdürülebilirlik raporlamasının şirketler için bir yük olmaktan ziyade bir pusula olarak konumlanabileceğine inanıyorum. Bu raporlamayı bir çerçeveye oturtmak ve ilgili sektör paydaşlarından bu alandaki çalışmalarını ve etkilerini şeffaflık ile paylaşmaların beklemek, değer zinciri boyunca tüm şirketlerin daha bilinçli şekilde hareket etmesini kolaylaştıracaktır. Benzer şekilde raporlamada bulunan karşılaştırmalı veri sunma zorunluluğu da kurumlar için gelişimlerini izleyebilmeleri ve üzerine çalışmaları gereken noktaları tespit edebilmeleri anlamında faydalı olacaktır. Hep belirttiğimiz üzere sürdürülebilirlik bir Ar-Ge çalışması, yatırım yapılması gereken bir süreçtir; bu yeni gelişme bu algının oluşması anlamında önemli bir adım olacak.” dedi.