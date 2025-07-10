Her hastaya güvenli cerrahi işlemler sunmaya kendini adayan, öncü bir medikal teknoloji şirketi olan SurgiBox, Inc. Türkiye'nin lider medikal cihaz distribütörlerinden biri olan Ondatec Medical ile stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği, SurgiBox'ın cerrahi prosedürlere yönelik inovatif önleme ve koruma teknolojilerine erişimi Avrupa ve Orta Doğu pazarları genelinde yaygınlaştırma misyonu bakımından önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.CAMBRIDGE, Mass (İGFA) - Ondatec medikal cihazlar, hastane ekipmanı ve sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren, köklü bir Türk şirketi. Şirket inovatif, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünleri Türkiye genelinde hem kamu hastanelerine hem de özel hastanelere tedarik ederek sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyor. Pazarlama ve satış alanında güçlü uzmanlığa sahip Ondatec, bu sektörde güvenilir bir ortak konumunda bulunuyor.

Bu ortaklık, SurgiBox'ın Türkiye'de kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren hastanelerin, kliniklerin ve sağlık kuruluşlarının taşınabilir cerrahi ortam teknolojisiyle tanışmasını sağlamak amacıyla Ondatec'in köklü dağıtım ağından ve pazara ilişkin geniş bilgi birikiminden yararlanmasına olanak tanıyacak.

SurgiBox COO'su Kelly Laurel "Türkiye'deki sağlık sektörünü çok iyi bilen ve kendini ülke genelinde medikal hizmetleri geliştirmeye adayan, bu kadar saygın bir distribütörle ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi. "Ondatec Medical ile kurduğumuz bu stratejik iş birliği, optimal cerrahi koşullarını sağlamanın ve korumanın çok zor olabileceği bölgelerde güvenli ameliyatları erişilebilir hâle getirme taahhüdümüzü pekiştiriyor. Ondatec'le birlikte Türkiye genelindeki ve daha geniş bölgedeki büyümemize ivme kazandırırken sağlık hizmeti sağlayan Türk uzmanların inovatif cerrahi çözümlerimize sorunsuzca erişmesini sağlayacağız."

Ondatec pazarlamadan, dağıtımdan ve SurgiBox'ın ürünlerine yönelik yerel destek sağlamaktan sorumlu olacak ve sağlık hizmeti sağlayanların teknolojilerimizi etkin kullanabilmek için gereken eğitimlere ve kaynaklara erişmesini sağlayacak.

Ondatec Medical şirketinin Yönetici Ortağı Oğuz Akkaya "SurgiBox gibi taşınabilir ve steril cerrahi çözümlerinin, afet alanları ve ulaşması zor bölgeler başta olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimde dönüşüm yaratacağına inanıyoruz." dedi. "Bu inovatif teknolojiyi Türkiye'ye getirmekten ve sağlık hizmetleri sektörüne değer katmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Bu stratejik ortaklık SurgiBox'ın küresel büyüme stratejisinin bir parçası; bu stratejiyle coğrafi kısıtlamalar, doğal afetler veya altyapı kısıtlamaları nedeniyle güvenli cerrahi koşullarını sağlamanın ve korumanın çok zor olabileceği bölgeler başta olmak üzere güvenli ameliyatı dünyanın dört bir yanındaki hastalar için erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz.