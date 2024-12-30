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Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adıyaman’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Sözleşmeli er Büyükyolcu’nun naaşı, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Suriye’de görev yapan Adıyamanlı Sözleşmeli Er Amir Enes Büyükyolcu, görevinin ardından döndüğü Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki birliğinde intihar etti. Adıyaman'da defnedilecek. ADIYAMAN (İGFA) - Suriye'de görev yapan sözleşmeli er Amir Enes Büyükyolcu, görevi dönüşünde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birliğinde intihar etti.

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