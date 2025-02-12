Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi. İlk olarak Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

İlk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve Suriye’ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacak. Eşya listesinde bulunan 'metal hurda' hariç diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transit serbest hale getirildi.

Ayrıca, Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilirken, yürürlükten kalkan genelgel kapsamındaki ithalat izne tabi eşya listesi de kaldırılarak mevcut dış ticaret rejimi kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirildi.